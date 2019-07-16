بحث التعاون بين دبي وإسبانيا في مشاريع المياه والطاقة

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، انطونيو ألباريث بارتي سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيريك روفينا ماردونيس، المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة. وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من: المهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وبعد ترحيبه بالوفد الزائر، أكّد سعيد محمد الطاير على أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإسبانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.

واستعرض الطاير كذلك أحدث مشاريع الهيئة وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والعالمي، ودورها الفعال في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي. كما أطلع الوفد الزائر على المشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، موضحاً أن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأطلقت العديد من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذا الهدف ومنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، منها 4000 ميجاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية و1000 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركّزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.