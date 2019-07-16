محمد الشرقي يترأس اجتماع أمناء «أكاديمية الفنون الجميلة»

المصدر: الفجيرة - وام

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري للأكاديمية خلال العام 2019 بحضور علي عبيد الحفيتي مدير الأكاديمية وأعضاء مجلس الأمناء واللجان التنفيذية.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على الإنجازات التي حققتها الأكاديمية منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخه، مثنياً على الجهود التي تقف خلال هذه الإنجازات المميزة.

واستمع سمو ولي العهد، إلى عرض عن آخر المستجدات المتعلقة بخطط عمل الأكاديمية ومشاريعها ومشاركاتها خلال العام 2019، وتتبع سير العمل فيها ومراحل إنجازها. ووجه سموه ببذل المزيد من الجهود والعمل على إنجاز المشاريع وتوفير الإمكانيات المناسبة لها بما يليق بسمعة الإمارة، ويعزز حضور الأكاديمية ومكانتها في المشهد الموسيقي والفنون التشكيلية على صعيد الدولة والعالم العربي.

وتقدم مدير وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الكبير والدائم للأكاديمية، معاهدين سموه على مواصلة تحقيق الإنجازات والارتقاء بالمشاريع إلى مستوى ثقة سموه وتوجيهاته الحكيمة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.