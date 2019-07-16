إطلاق «رفقاً بهم» لرعاية العمال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق قطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة مبادرة «رفقاً بهم» استهدف من خلالها الاحتفاء بالعمال ورعايتهم والعناية بهم، حيث قامت فرق البلدية بزيارة عدة مواقع عمل لشركات مقاولات البناء وتوعية أكثر من 100 عامل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام بلدية مدينة أبوظبي بالمسؤولية المجتمعية اتجاه جميع أفراد المجتمع وبشرائحه المختلفة، حيث نفذت بلدية مركز المدينة المبادرة الإنسانية «رفقاً بهم»، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين جميع أفراد المجتمع وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس العمال خلال فصل الصيف، وضمن هذا السياق قام فريق من إدارة خدمات وإسعاد المجتمع في بلدية مركز المدينة بزيارة العمال في مواقعهم وتقديم 300 وجبة مكونة من المياه المبردة والعصائر والمأكولات .