المنصوري يحمل صورة زايد وعلم الإمارات إلى الفضاء

المصدر: دبي - أحمد يحيى

نظّمت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أمس، مؤتمراً صحافياً في هيوستن لفريق رواد الفضاء الذي سينطلق في 25 سبتمبر المقبل لمحطة الفضاء الدولية، ويتكون من هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، وجيسيكا مير رائدة الفضاء الأمريكية، وأوليج سيربوشكا رائد الفضاء الروسي.

وتحدّث هزاع المنصوري عن الأشياء الذي سيصطحبها معه لمحطة الفضاء الدولية، والتي تتضمن علم الإمارات وصورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجمعه مع وفد من رواد فضاء كانوا يتحدثون معه عن الفضاء وأهميته لمستقبل الدول، وذكر أن صورة الشيخ زايد تحديداً كانت سبباً لإلهامه حب الفضاء والحلم بأن يكون يوماً رائد فضاء إماراتياً.

ويشارك هزاع المنصوري 8 رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية إجراء مجموعة من التجارب والأبحاث العلمية التي تناسب المهمات قصيرة المدى لا يمكن إجراؤها على الأرض.