استطلاع: تأييد البرنامج النووي السلمي بين الأعلى عالمياً

المصدر: أبوظبي ـ وام

أفاد استطلاع للرأي حول الطاقة النووية بأن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمستوى تأييد تجاوز الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، وهو من المستويات الأعلى في العالم. وارتفع مستوى تأييد وفهم سكان الإمارات للبرنامج إلى 85% في نهاية 2018 مقارنة بـ 83% عام 2017.

وأجرت شركة أبحاث السوق العالمية المستقلة «نيلسن» هذا الاستطلاع عام 2018 بتكليف من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وأظهر الاستطلاع أنّ 78% من سكان دولة الإمارات يرون أنّ الطاقة النووية آمنة. وفيما يخص منطقة الظفرة، فقد كشف الاستطلاع عن زيادة كبيرة في التأييد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من 84% عام 2017 إلى 94% عام 2018.

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