سيف بن زايد يعزي في وفاة الجوهرة بنت بطي العتيبة

المصدر: أبوظبي - وام

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الجوهرة بنت بطي بن أحمد العتيبة، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة البطين.

كما قدم واجب العزاء معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ هزاع بن خليفة بن سعيد بن شخبوط آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالى الدكتور مانع سعيد العتيبة.

وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص عزائه ومواساته لأبناء الفقيدة وآل العتيبة، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان.