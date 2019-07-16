«الاقتصاد»: أسعار الأضاحي تشهد تراجعاً عن العام الماضي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، أن أسعار أضاحي عيد الأضحى المبارك المقبل ستشهد تراجعاً جيداً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة الإنتاج المحلي من الأغنام والمواشي وتنوع أسواق استيراد الأضاحي، فضلاً عن استقرار أسعار العلف الحيواني وزيادة الدعم الحكومي.

وكشفت الوزارة أن أسعار الأضاحي من الأغنام لموسم العيد تتراوح بين 500 درهم و 1500 درهم، وذلك حسب تعهدات الموردين وباعة الأضاحي لوزارة الاقتصاد أمس، خلال اجتماع ترأسه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة.

وذكر النعيمي في تصريحات للصحفيين: «أن اجتماع الوزارة مع الموردين والباعة يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق المحلية لكافة السلع الغذائية وأسعار الأضاحي بصفة خاصة». وكشف أن الموردين والباعة تعهدوا خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة بطرح الأضاحي من الأغنام والمواشي بأسعار تتراوح بين 500 و 1500 درهم حسب نوع الأضحية.

احتياجات

وأكد الدكتور هاشم النعيمي على تراجع أسعار الأضاحي لموسم العيد، مشيراً إلى وجود عدة أسباب وراء ذلك أبرزها زيادة المعروض من الأضاحي في معظم المزارع والحظائر بمختلف مناطق الدولة، إضافة إلى استقرار أسعار الأعلاف والدعم الحكومي الذي يقدم للمربين، وتنوع أسواق التصدير، حيث يجلب الموردون الأضاحي من أسواق متعددة، فضلاً عن وجود إنتاج محلي من المواشي والحيوانات يوفر ما يزيد على 50 % من احتياجات السوق المحلية.

ونوه النعيمى إلى أن أصحاب المزارع الحيوانية بدأوا الاستعداد لموسم الأضاحي عبر طرح بعض إنتاج هذه المزارع بكميات أكبر مقارنة مع السنوات الماضية.

اجتماعات

وشدد الدكتور النعيمى على أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعاتها، مع المربين المحليين والتجار والمستوردين للتأكيد على توفير الأضاحي بكميات كبيرة وعدم رفع الأسعار.