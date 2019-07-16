7.25 ملايين درهم جوائز مهرجان ليوا للرطب

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تنطلق الدورة الخامسة عشرة من مهرجان ليوا للرطب غداً وتستمر حتى 27 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان أن قيمة الجوائز في الدورة الـ15 ستصل إلى 7.25 ملايين درهم، فيما يتضمن 225 جائزة في مسابقات متنوعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمجلس محمد خلف في أبوظبي بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان.

الثقافة والتراث

وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي – في كلمة بمناسبة انطلاق الفعاليات - أن مهرجان ليوا للرطب، أحد أهم المشاريع التي أخذت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على عاتقها مسؤولية إنجازها والارتقاء بها عاماً بعد الآخر، ليصبح المهرجان شاهداً على الثقافة والتراث الذين نفتخر بهما جميعاً في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: إن هذا الحدث التراثي يأتي استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان يحرص كل حرص على تبني المشاريع الرائدة في مجالات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية الصعبة وصولاً إلى تحقيق أمن غذائي وإنتاج زراعي مستدام.

أصحاب المصانع

وأكد عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن مهرجان ليوا للرطب يعتبر منصة تجمع أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية في مجال الصناعات المرتبطة بشجرة النخيل، حيث يحتضن المهرجان عشرات الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالزراعة بشكل عام وشجرة النخيل ومنتجاتها على وجه الخصوص. وأوضح أن المهرجان يحتفل بالنخلة وبالموروث الثقافي لدولة الإمارات، وجزء من النهج الذي زرعه فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير عليه القيادة الرشيدة في دعم الزراعة والمزارعين والمحافظة على المورث والعادات والتقاليد وصونها.

وأضاف أن زوار المهرجان من مواطنين ومقيمين على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة وفي مقدمتها مزاينة الرطب لفئات الدباس والخلاص والشيشي وبومعان والفرض والخنيزي، بالإضافة إلى مسابقات المانجو والليمون وسلة فواكه الدار والمزرعة النموذجية وأجمل مجسم تراثي وأجمل مخرافة رطب.

وسيتمكن الزوار من الاطلاع على تراث الإمارات الأصيل، من خلال السوق الشعبي، الذي يحتضن العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية وعشرات المحال التجارية التي تعرض سلعاً متنوعة من المنتجات الإماراتية من رطب وتمور وسلال وملابس ومأكولات شعبية وغيرها، إلى جانب عروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية ومسابقات المسرح الرئيسي وجوائزه اليومية للزوار، والتمتع بمذاق القهوة العربية مع حبات الرطب في المجلس الشعبي بقلب المهرجان. كما يستمتع الأطفال من خلال قرية الطفل بالعروض المسرحية، والمسابقات الثقافية، وحكايات الراوي، والورش الفنية، ليتلمسوا عن قرب، أهمية النخيل والرطب، وارتباطه مع مفردات التراث الأخرى بالهوية الوطنية.

المسابقات والفعاليات

وأكد مبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في مهرجان ليوا للرطب، أن مهرجان ليوا للرطب يشهد العديد من المسابقات والفعاليات التراثية والثقافية المتنوعة، حيث تعتبر مزاينة الرطب هي المسابقة الأضخم من حيث تنوعها وعدد المشاركين فيها، وقد خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 155 جائزة موزعة على 9 فئات هي الخلاص، الدباس، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، بالإضافة إلى نخبة الظفرة للرطب ونخبة ليوا للرطب، ومسابقة أكبر عذج، حيث يحظى الفائزون الخمسة عشر الأوائل عن كل فئة بجوائز مادية قيمة، عدا فئتي الخلاص والدباس اللتين يبلغ عدد الفائزين في كل منهما خمسة وعشرين فائزاً.

7 ملايين درهم

وأكد عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب – لـ «البيان» - أن قيمة جوائز المهرجان في دورته الجديدة تتجاوز 7 ملايين درهم، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن 225 جائزة في مسابقات متنوعة.

وأوضح أن المهرجان يقام هذا العام على مساحة 13 ألف متر مربع.