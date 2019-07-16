460 فرصة عمل في اليوم المفتوح للتوظيف بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية غداً يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل ممن أتموا الخدمة الوطنية. ويشارك في اليوم المفتوح 19 شركة ومؤسسة خاصة عاملة في قطاعات اقتصادية حيوية تعرض أكثر من 460 شاغراً وظيفياً لحملة شهادة الثانوية العامة وحتى الدكتوراه.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمواطنات ممن أتموا الخدمة الوطنية للمشاركة والتسجيل في اليوم المفتوح المقرر انعقاده في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

وسيقوم مسؤولو التوظيف في المؤسسات الخاصة المشاركة بإجراء المقابلات الوظيفية مع المواطنين الباحثين عن عمل للتعرف إلى إمكانياتهم وقدراتهم ومدى توافقها مع الشواغر الوظيفية المطروحة وبالتالي لتقديم عروض وعقود العمل للمواطنين الذين يجتازون هذه المقابلات.

تنظيم

تدير وزارة الموارد البشرية والتوطين أيام التوظيف المفتوحة التي تنظمها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مراحل تشمل: مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن العمل من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.