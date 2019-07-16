هزاع بن زايد: أطفال اليوم قادة الغد والاعتناء بهم يضمن مستقبلاً أفضل

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القاضي بتأسيس هيئة مستقلة للطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي يضع أساساً راسخاً وبنية تشريعية متينة من شأنهما ترسيخ عملية تنموية أكثر تطوراً من النواحي كافة.

وأضاف سموه في تدوينه نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن أطفال اليوم هم قادة الغد والاعتناء بهم يعني ضمان مستقبل أفضل. حيث دون سموه في هذه المناسبة: «القانون الذي أصدره رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، بتأسيس هيئة مستقلة للطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، يضع أساساً راسخاً وبنية تشريعية متينة من شأنهما ترسيخ عملية تنموية أكثر تطوراً من النواحي كافة، فأطفال اليوم هم قادة الغد والاعتناء بهم يعني ضمان مستقبل أفضل».