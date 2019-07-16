جائزة دبي للقرآن الكريم تطلق ختمات لـ 5 قراء متميزين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن إطلاق 5 ختمات، ضمن برنامج التسجيلات القرآنية لـ 5 من القراء المتميزين، وأعلنت عن إتاحة الفرصة لتصفح هذه الختمات، من خلال موقع الجائزة على شبكة الإنترنت، ومن خلال روابط ستقوم الجائزة بتوزيعها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء ذلك خلال الحفل الذي جرى بهذه المناسبة في مقر الجائزة بمنطقة الممزر، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والموظفين والمتطوعين.

وتقدم بوملحه بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة القراء أصحاب الأصوات المتميزة، الذين قاموا بتسجيل الختمات ضمن برنامج التسجيلات القرآنية.

وقال: «إن الجائزة، ومن منطلق حرصها على تشجيع الأصوات الجميلة، ستظل راعية ومحفزة لإيصال هذه الأصوات للجمهور للاستمتاع بالاستماع إليها».

وبيّن: «إن الجائزة سبق لها أن أصدرت مصحفين مرتلين بصوت كل من الشيخ القارئ أحمد كراسي، رحمه الله، والشيخ القارئ المهندس خليفة الطنيجي، وها هي اليوم تطلق 3 تسجيلات جديدة للقارئ الشيخ المهندس أسامة الصافي، والشيخ القارئ عبد الله السبعاوي، والشيخ القارئ وليد المرزوقي، ليصبح المجموع 5 تسجيلات، ستكون متاحة للجمهور، من خلال موقع الجائزة على شبكة الإنترنت، وروابط ستنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجائزة».

وذكر بوملحه أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ستقوم خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية، في ما يتعلق ببث هذه التسجيلات من خلال برامجها اليومية، وستقوم الجائزة أيضاً بطباعة التسجيلات في أقراص مدمجة، لتوزيعها على مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات القرآنية والجمهور.