بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي و«داخلية» قيرغيزستان

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، استقبل وفداً من وزارة الداخلية لجمهورية قيرغيزستان برئاسة العقيد جومانغازييف قاناط ساغينوفيتش رئيس الإدارة العامة لشرطة مدينة يشكيك، والوفد المرافق له، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء المري بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات بين الجانبين.

مركز القيادة والسيطرة

وعقب اللقاء اصطحب اللواء المري الوفد الضيف، إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وكان في استقبالهم العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، والذي قدم للوفد الضيف شرحاً حول أهم الأنظمة الموجودة في الإدارة، والتطور الذي حققته في مجال خدمة المجتمع، وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات، وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي، وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك، كما استمع الوفد الضيف إلى شرح حول الخدمات المقدمة إلى أفراد الجمهور بعدة لغات، ومنها الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم ولمرضى القلب وكبار المواطنين.

واستمع الوفد إلى شرح حول مشروع «برنامج عيون»، الذي يتضمن نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية، وذلك ضمن منظومة أمنية متكاملة وتحت إشراف شرطة دبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء، حيث يعمل النظام على استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية، والاستجابة الفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، وكذلك التنبؤ بالأحداث واستباقها قبل وقوعها، وذلك في إطار خطة حكومة دبي للتحول للذكاء الاصطناعي، وبما يحقق استراتيجية شرطة دبي 2016-2021.

وفي ختام الزيارة، تبادل اللواء عبد الله خلفية المري الدروع التذكارية مع الوفد الضيف، الذي عبر عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني في القيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل، مشيداً بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة.