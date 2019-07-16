امتيازات جديدة للمواطنين ضمن «أبشر»

المصدر: دبي - وام

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 9 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تتضمن تقديم حزمة من الامتيازات الحصرية للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص ضمن مبادرة «أبشر»، وذلك خلال حفل نظم أخيراً في ديوان الوزارة في دبي بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين.

وتوفر مبادرة «أبشر» أكثر من 800 عرض وخصم حصري للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، تقدمها جهات حكومية وخاصة شركاء في المبادرة.

تفاعل

وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي بجهود شركاء الوزارة وتفاعلهم الكبير مع مبادرة «أبشر» بما يسهم في تحفيز الموارد البشرية الوطنية وتشجيعهم للالتحاق في الوظائف المتوافرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتمكينهم في وظائفهم.

ولفت في كلمة له خلال الحفل إلى أن الشراكات المنبثقة عن «أبشر» تؤكد حرص ووعي كافة الجهات المعنية بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية لتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف الموارد البشرية الوطنية. وأكد معاليه سعي الوزارة نحو توسيع قاعدة شركاء «أبشر» من خلال عقد مزيد من الشراكات، وبالتالي تقديم حزم جديدة من الامتيازات النوعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وقع مذكرات التفاهم من جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وعن الجهات الأخرى كل من: حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، والدكتور عيسى محمد البستكي رئيس جامعة دبي، وعبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال عضو مجلس إدارة مؤسسة السركال، وأحمد علي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديكلينك.

كما وقع المذكرات كل من جيمس بريتشفورد نائب الرئيس التجاري في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة فنادق انتركونتننتال، والمهندس طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، وبلال فارس نائب رئيس شركة أديداس، ومروة عبد الله المنصوري المدير التنفيذي لشركة مالينا أب للتعامل الإلكتروني، وفلورانس دبويس رئيس الاتصالات والشؤون التجارية لمجموعة جميرا.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين بطاقة «أبشر» للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات، حيث يمكنهم الاستفادة من المميزات التي توفرها البطاقة من خلال إبرازها لدى شركاء البرنامج. كما توفر الوزارة عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي «أبشر» في متجري «غوغل» و«أبل ستور» قائمة محدثة بشركاء البرنامج وجميع العروض الحصرية التي يقدمونها للمواطنين والمواطنات الحاصلين على البطاقة.