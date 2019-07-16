«أبطال شرطة الغد» يستهدف 230 طالباً وطالبة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت في ميادين القيادة العامة لشرطة أبوظبي (ميدان مدارس الشرطة بالفوعة، وكلية الشرطة في أبوظبي) فعاليات برنامج أبطال شرطة الغد الثالث ويستمر لمدة 4 أسابيع وذلك بعد نجاح الدورات السابقة واستجابة لرغبة أولياء الأمور وأبنائهم الذين أبدوا انتمائهم وولائهم للوطن وقيادته الحكيمة، ويستهدف 230 طالباً وطالبة في الفئة العمرية 12- 15 عاماً.

وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة والمنفعة، بعيداً عن السلوكيات السلبية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعليمهم المهارات الشرطية، والتدريبات العسكرية، وممارسة الأنشطة البدنية، وغرس القيم الوطنية.

وأشارت إلى أن أبناءنا الطلبة هم مستقبل الأمة ومصدر إلهامها وتطلعاتها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في استثمار طاقات ومواهب الشباب بكافة مراحلهم العمرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوسهم. وأوضحت أن برنامج أبطال شرطة الغد الثالث من البرامج التي حظيت باهتمام كبير من أولياء الأمور لما حققه خلال الأعوام الماضية من فائدة وتنمية مهارات الأبناء.

وأكد العميد مهنا محمد النعيمي، مدير إدارة مدارس الشرطة في قطاع الموارد البشرية أن شرطة أبوظبي قد فتحت باب التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني وذلك لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة ويتضمن البرنامج محاضرات تثقيفية وأنشطة متنوعة.

وأشار إلى توفير الخصوصية اللازمة لتدريبات العنصر النسائي تحت إشراف مدربات ذوات كفاءة عالية بما يتوافق مع العادات والتقاليد والقيم الراسخة في مجتمع الإمارات.