شرطة أبوظبي تطلق مبادرة للتوعية بأهمية كاشف الدخان في المنازل

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «كاشف الدخان لبيتك أمان» لتعزيز الوعي المجتمعي والتدابير الوقائية في فترة الصيف وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع وذلك ضمن حملة «صيف بأمان»

أهمية

وقال العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن الحملة تقدم توعية للمجتمع بأهمية تركيب أنظمة السلامة المنزلية، و صيانتها وتثبيتها في المكان المناسب لتجنب مخاطر الحريق قبل تطوره.

رضا

وأوضح أنها تركز التوعية بكاشف الدخان وأنواعه وجهود شرطة أبوظبي في التوعية حفاظاً على الأرواح وزيادة ثقة ورضا المجتمع، وبحث سبل إنجاح الحملة مع الشركاء و تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أنه التوعية ستكون من خلال المجالس المجتمعية والتوعية عبر أجهزة الصراف الآلي، ومنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية والرسائل النصية ومحاضرات التوعية وشاشات مراكز التسوق والسينما وأجهزة الصراف الآلي.

ويشارك في المبادرة كلٌّ من الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، والإعلام الأمني ومركز نظم المعلومات والاتصالات في قطاع شؤون القيادة، وشركاء استراتيجيين.