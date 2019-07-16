«وزارة شؤون الوطني» والأمانة العامة للمجلس تستعرضان إحصائيات التنسيق مع الحكومة

المصدر: دبي - البيان

عقدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الاجتماع التنسيقي الدوري مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك للوقوف على نتائج وإنجازات الفصل التشريعي السادس عشر، كما جرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون والخطط المستقبلية المتعلقة في إطار العمل المشترك لتطوير قنوات تواصل أكثر فعالية تحقق التكامل بين الحكومة والمجلس في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. كما ناقش الاجتماع أيضاً العديد من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى دفع جهود نشر ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع.

وحضر الاجتماع أحمد بن شبيب الظاهري أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، ود. سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من المسؤولين وفرق العمل في كلا الجانبين.

وتوجه طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالشكر والتقدير لفريق عمل الأمانة العامة للمجلس وقال: تجسد شراكتنا مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي نموذجاً يحتذى في التعاون الإيجابي والبناء لتحقيق الانسجام والتكامل بين الحكومة والمجلس وتوحيد جهودهما في خدمة مسيرة تنمية الوطن وتلبية تطلعات واحتياجات المواطن، وذلك بما يتماشى مع برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يهدف إلى إيجاد مجلس داعم لمسيرة التنمية، وأكثر التصاقاً بقضايا المواطن.

تواصل

ومن جانبه أكد أحمد بن شبيب الظاهري أهمية التواصل والتعاون والشراكة والتنسيق المستمر مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، لا سيما وأن المجلس بطبيعة اختصاصه يحرص دائماً على تقديم أفضل أداء برلماني لتحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين في أن يكون مجلساً متفاعلاً مع كافة القضايا الوطنية.

وقال إن الأمانة العامة للمجلس اعتادت في العطلة البرلمانية التي تأتي بين أدوار وفصول الانعقاد على تسخير كافة الإمكانيات لتقديم مختلف أشكال الدعم الفني والبحثي للمجلس وأجهزته، مضيفاً أن هذه المرحلة التي تشهد الدولة فيها الاستعداد لإجراء انتخابات المجلس، تتطلب العمل بشكل متواصل بما يحقق أفضل أوجه التعاون بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والمجلس. وشدد على أنه تم مناقشة إنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر، والتي هي عمل متراكم يضاف لما قدمه المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود.

استعدادات

تضمن اللقاء استعراض الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، مناقشة موضوعات العدد السادس من مجلة المشاركة السياسية التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تطوير ثقافة المشاركة السياسية لدى جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالدور المهم للمجلس الوطني الاتحادي في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.