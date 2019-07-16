مستشفى توام يعيد لطفلة القدرة على المشي

المصدر: العين - البيان

نجح مستشفى توام بالاشتراك مع «جونز هوبكنز» والذي يعد إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن يعيد لطفلة القدرة على المشي، حيث كانت تعاني من خلع وراثي في مفصل الورك منذ الولادة مما أدى إلى عدم تمكنها من المشي وقصر في طول الرجل.

وقال الدكتور شريف سمير اختصاصي عظام أطفال وإصابات: «تم إجراء عملية إرجاع المفصل إلى مكانه الطبيعي مع ترميم حافظة المفصل وترميم عظم الحوض لمنع حدوث الخلع مرة أخرى بعد العملية، كما تم إجراء كل العمليات بواسطة جرح واحد فقط وتم التعامل معها بطريقة تجميلية حتى لا يترك أثرا في المستقبل وتم التئام الجرح ومكان العمليات بالحوض بصورة جيدة، وخضعت الطفلة للعلاج الطبيعي وهي الآن في الطريق لبداية خطوتها الأولى في المشي».

موضحاً أن قسم العظام يعتبر من أكثر الأقسام تخصصية، حيث يحتوي على تخصصات دقيقة في جراحة المفاصل والإصابات والكسور المعقدة، بالإضافة لقسمي عظام الأطفال وأورام العظام حيث يعتبران من التخصصات التي تتميز بهما مستشفى توام، ويتم علاج جميع المرضى باستعمال أحدث التقنيات في جميع المجالات ابتداء من مرحلة إدخال المريض بالطوارئ أو بالعيادات المتخصصة للعظام وحتى مرحلة العلاج الطبيعي حيث يستعيد المريض وظيفته الحركيه بالشكل المطلوب.

كما يتم أيضاً علاج حالات أمراض عظام الأطفال النادرة مثل خلع الورك الوراثي وتعديل العيوب الخلقية في الأقدام والأطراف السفلية بإستعمال أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات، ويقوم قسم الطب الرياضي بمعالجة مرضى إصابات الكتف والركبة الرياضية بواسطة تقنيات المنظار الجراحي الدقيق وحقن البلازما .