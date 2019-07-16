«الوطني للإعلام» يشارك في أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي

المصدر: القاهرة - وام

شارك المجلس الوطني للإعلام في أعمال الدورة العادية الـ( 93) للجنة الدائمة للإعلام العربي التي عُقدت أمس بجامعة الدول العربية، تحضيراً للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب المقرر اليوم والمجلس الوزاري المقرر غداً بالقاهرة، حيث تناقض الاجتماعات 18 بنداً تصبُّ في مصلحة العمل العربي لمواجهة التحديات الراهنة، وكذلك مواجهة الأخبار المزيفة.

مثل المجلس الوطني للإعلام، المستشار في المجلس الوطني للإعلام إبراهيم العابد، ومشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الامارات»، ضرار بالهول الفلاسي، بصفته مراقباً.

عُقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة العربية الدائمة للإعلام والمشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية الدكتور خالد الغامدي، وبحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء وبمشاركة وكلاء وزارات الإعلام في الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.

ودعا الغامدي في كلمته إلى تنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، مؤكداً أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، ويناقش 18 بنداً تصبّ في مصلحة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والتي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية.

ولفت إلى أن الاجتماع يناقش عدداً من البنود التي تحظى بأهمية، خاصة منها إنجاز ميثاق الشرف الإعلامي، كما يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماعات ومراجعتها في إطار المقترحات التي قدمتها الدول العربية ورفع توصيات بها إلى المكتب التنفيذي للوزراء غداً لمناقشتها، ومن ثم رفعها لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد.