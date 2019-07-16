«إسعاف دبي» تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة

المصدر: دبي-البيان

تحت شعار (تبرعك بدمك دليل تسامحك)، نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في مقرها بورسان الثالثة، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع هيئة صحة بدبي، تحقيقاً لرؤيتها واستراتيجيتها في تعزيز دورها المجتمعي والإنساني، وتأكيداً لشراكتها الاستراتيجية مع هيئة الصحة، وجميع الدوائر الحكومية والجهات الخاصة.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة، عيسى الغفاري، إن الحملة تعد إحدى المبادرات الإنسانية والاجتماعية في عام التسامح، والتي ترسخ نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن الهدف الأول لها، هو سد أي نقص في مخزون بنك الدم، والتخفيف عن المحتاجين، ودعم المرضى الذين يحتاجون إلى قطرات من الدم للحفاظ على حياتهم، وحمايتهم من الموت، وتلبية الحالات المرضية الطارئة.

وقال رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة، الدكتور سيف درويش، إن حملة التبرع بالدم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تأتي في إطار قيام المؤسسة بواجبها ومهمتها الإنسانية في الحفاظ على الأرواح، وحماية المرضى.