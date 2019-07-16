تعزيز التوعية باشتراطات النقل المدرسي لسلامة الطلاب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز النقل المتكامل خلال ورشة عمل توعوية لسائقي ومشرفات الحافلات المدرسية عن ضرورة الامتثال التام لجميع متطلبات الأمن والسلامة كما نصت عليها التشريعات والاشتراطات الخاصة بمنظومة النقل المدرسي، للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب خلال رحلتهم إلى المدرسة وعودتهم للمنزل، وفي أثناء صعودهم للحافلة أو نزولهم منها، وأضاف تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي ينظمها المركز خلال فترة الصيف، استعداداً للعام المقبل.

وتناولت الورشة عدة محاور جرى مناقشتها من قبل الحضور، حيث ركزت على مسؤوليات سائقي الحافلات والمشرفات والتي تشمل ضرورة إجراء الفحص اليومي للحافلة للتأكد من أهليتها وسلامتها والتأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد نزولهم منها، بالإضافة إلى توفر معدات الإسعافات الأولية، والتركيز على ضرورة التزام حدود السرعة والمسار المخصص لسير الحافلة، وعدم السماح لأي طالب بالنزول إلا في المكان المخصص لنزوله، إضافة إلى إلزام الطلاب بربط حزام الأمان واستعمال ذراع التوقف وإشارات التنبيه أثناء عبور الطلاب الطرق والممرات، فضلاً عن مساعدة الطلاب دون سن الـ 11 عاماً على عبور الطريق بأمان وتسليمه لولي أمره.