مدينة خليفة الطبية في عجمان تدشن مركز الفحص الشامل «لائق»

المصدر: عجمان - وام

دشنت مدينة الشيخ خليفة الطبية في إمارة عجمان مركز الفحص الطبي الشامل «لائق»، ليقدم الخدمات اللازمة لإصدار والحصول على الإقامة مع خفض المدة الزمنية اللازمة لإصدارها بنسبة 50 في المئة، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الإمارات للهوية والجنسية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المالية، وشركات خاصة.

وذكرت الدكتورة نورة الشمري، مدير الخدمات الطبية في مركز «لائق» أنه قد تم تجهيز المركز بكافة الأجهزة والمعدات والتقنيات المخبرية الحديثة لتقديم خدمات دقيقة وسريعة لطالبي فحوصات اللياقة الطبية، حيث يضم المركز أحدث جهاز لتحليل النتائج يستطيع استيعاب 200 عينة في الساعة وبدقة نتائج عالية جداً، كما يعتمد قسم الأشعة في المركز خدمات الذكاء الاصطناعي، وذلك في حالات تشخيص الأمراض الصدرية، لزيادة الدقة والسرعة في الحصول على النتائج، والذي يعد آخر ما توصل إليه العلم من تقنيات، بحيث يعمل على إصدار خريطة حرارية للمناطق المصابة في الصدر والجهاز التنفسي وفرز جميع صور أشعة المتعاملين، وتحديد صور الأشعة للحالات المرضية بدقة فائقة، ومن ثم عزلها.

وذكر مأمون العزام، مدير الخدمات غير الطبية في المركز، أن تدشين مركز «لائق» يعد ثمرة تعاون بين «مدينة الشيخ خليفة الطبية» في عجمان، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع" وهيئة الإمارات للهوية والجنسية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المالية.