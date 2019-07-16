«إسلامية دبي» تعقد اجتماعاً تعريفياً لأعضاء بعثة الحج الرسمية

المصدر: دبي - وام

عقدت اللجنة الإدارية لبعثة الحج الرسمية لحكومة دبي المنبثقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اجتماعاً تعريفياً لحجاج البعثة من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، ‏استعداداً لانطلاق البعثة لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تم التعريف بالأعضاء الإداريين والفنيين المرافقين للبعثة.

وعرضت اللجنة فيلماً تعريفياً عن رحلات البعثة في الأعوام السابقة، وتحدث مروان الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي عن بعض الإرشادات والتعليمات التي ينبغي على الحجاج مراعاتها ضمن الأنظمة واللوائح المنظمة للحج، ثم عرض النقيب زايد عبد الله العبدولي من الدفاع المدني بدبي عن إجراءات السلامة من الحرائق واستخدامات الطفايات وأنواعها واستخداماتها. واستمع الحضور لكلمة من فضيلة الشيخ فيصل إبراهيم البحري واعظ ومفتي البعثة، ‏حيث أوضح بعض الأمور الفقهية والشرعية الواجبة على من عزم حج بيت الله الحرام، مذكراً بأن البعثة ستوفر خدمة الوعظ والفتوى من لحظة خروج ‏الحجاج من منازلهم وحتى عودتهم إلى الدولة بمشيئة الله تعالى، وقدم الدكتور ممدوح عز الدين طبيب البعثة بعض الإرشادات الصحية والطبية الواجب الالتزام بها واتباعها من قبل ضيوف الرحمن.