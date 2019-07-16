96 ألف معاملة أنجزتها «تم» في بلدية منطقة الظفرة خلال 3 أشهر

المصدر: الظفرة - وام

أنجزت مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة «تم» ببلدية منطقة الظفرة 96845 معاملة خلال الربع الثاني من العام 2019. وتضمنت معاملات البلدية والشركاء الاستراتيجيين على مستوى مدن المنطقة بواقع 3063 معاملة بمركز مدينة زايد 36955 معاملة بمركز مدينة المرفأ و20738 معاملة بمركز مدينة غياثي و4864 معاملة بمركز مدينة دلما و7394 معاملة بمركز مدينة ليوا و20611 معاملة بمركز مدينة السلع و3220 معاملة بمركز مدينة الرويس.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة حرصها على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق رضا المتعاملين انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي إسعاد المجتمع اهتماماً كبيراً، من خلال توفير أفضل الخدمات وتقديمها بالجودة والسرعة التي ترضي وتسعد الجميع.