«الزراعة والسلامة الغذائية»: تدريب 14 ألف عامل مزرعة

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأبوظبي، تدريباً فنياً مكثفاً لنحو 14377 عاملاً من عمال المزارع في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة نسبتها حوالي 16.5% عن العدد المستهدف لتدريب العمال وفقاً لخطة تدريب 2019 والتي تستهدف تدريب نحو 12 ألف عامل من الجنسيات العربية والآسيوية خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما نفذت الهيئة نحو 130 ألف زيارة إرشادية لمزارع الإمارة خلال النصف الأول من عام 2019 شملت 22072 مزرعة في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، حيث ركزت على تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب وعمال المزارع وتوعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الزراعة الحديثة والاستخدام الأمثل للمياه.

ويشارك في تنفيذ خطة التدريب السنوية لعمال المزارع حوالي 172 مهندس إرشاد من مختلف التخصصات الزراعية.

واستحوذت مزارع العين على النصيب الأكبر من الزيارات الإرشادية، حيث بلغ مجموع الزيارات لمزارع العين حوالي 54741 زيارة، شملت 11727 مزرعة، في حين زار مهندسو الإرشاد التابعين للهيئة 7759 مزرعة في منطقة الظفرة بمعدل نحو 47160 زيارة خلال نفس الفترة من العام الجاري، مقابل 28044 زيارة لنحو 3179 مزرعة في منطقة أبوظبي.

وقال المهندس ثامر القاسمي المتحدث باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن الهيئة تعمل من خلال مراكز الإرشاد الزراعي المنتشرة على مستوى الإمارة على تقديم خدمات الإرشاد والتدريب، وتساعد المزارعين على تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة وغيرها من الخدمات الداعمة لاستدامة قطاع الزراعة وتحسين إنتاجية المزارع.