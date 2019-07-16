مؤتمر صحفي لـ "ناسا" للانطلاق لمحطة الفضاء الدولية بمشاركة هزاع المنصوري

المصدر:
  • دبي— أحمد يحيى
التاريخ:

نظمت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) قبل قليل مؤتمراً صحافياً في هيوستن لفريق رواد الفضاء، الذي سينطلق في 25 سبتمبر المقبل لمحطة الفضاء الدولية، ويتكون من هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي وجيسيكا مير، رائدة الفضاء الامريكية وأوليج سيربوشكا، رائد الفضاء الروسي.

يأتي المؤتمر الصحفي بالتوازي مع التدريبات التي يقوم بها حاليا رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي في مركز لندون بي جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، ويستمر لمدة أسبوعين ويشتمل التدرب على مختلف وحدات ومكونات القسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، فضلاً عن إجراء بحوث تتم بالتعاون مع الوكالة.

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