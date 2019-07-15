المخيمات الصيفية.. أفضل استثمار للوقت وتحفيز للأفكار

المصدر: دبي، عجمان، رأس الخيمة - البيان، الفجيرة - عائشة الكعبي

تحلّ العطلة الصيفية وتحلّ معها الأنشطة والدورات والبرامج المتنوعة التي تسهر مختلف الدوائر والمؤسسات في الدولة على إنجاحها، من أجل إكساب الطلبة المهارات وإخراجهم من بوتقة الفراغ الذي يتربص بهم في العطلة في عملية استثمار حقيقي للطالب من خلال تفاعله مع هذه البرامج، وتحفيزه لطرح أفكار من شأنها أن تنمي عقله وتغرس المفاهيم التوعويـة في نفسه، ناهيك عن تعزيز مبادئ الانتماء والولاء والعمل التطوعي والهوية الوطنية عنده، بالإضافة إلى خلق السلوكيات والقيم الإيجابية، التي يترتب عليها نفع المجتمع، كل ذلك تحت مظلة المخيمات الصيفية.



شرطة المستقبل



وافتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، الدورة الصيفية العشرين لشرطة المستقبل للذكور، والدورة الثالثة للإناث، بحضور المقدم ناصر عبد الله آل علي رئيس قسم التدريب بمعهد تدريب الشرطة، بمشاركة 350 طالباً وطالبة، تم قبولهم وفق الشروط المعتمدة، والمقرر عقدها في مقر نادي شباب عجمان خلال الفترة 30 يونيو الماضي إلى 8 من أغسطس المقبل.



والتقى قائد عام شرطة عجمان بجميع منتسبي شرطة المستقبل من الطلبة، مستمعاً إلى رأيهم في البرنامج التدريبي، ودعا إلى التعاون مع المدربين والمحاضرين لاكتساب أكبر قدر من المهارات والمعرفة، وتنمية اللياقة البدنية لديهم، كما عبر الطلبة عن سعادتهم بالانتساب لشرطة المستقبل.



وقال قائد عام شرطة عجمان: إن الدورة تهدف لإشغال أوقات الفراغ لدى الطلبة بتدريبات عسكرية وبرامج مفيدة وإكسابهم مهارات معرفية جديدة وغرس المفاهيم الأمنية والتوعويـة في نفوسهـم، وتشمل جوانب متنوعة مثـل تدريبات المشاة وحمل السلاح، والتدريبات الرياضية، برامج الحاسـب الآلي، والكاراتيه، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية.



برنامج تطوعي



بدوره نظم مجلس شرطة دبي الطلابي في مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدبي، دورات وبرامج صيفية تقام هذا العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، وأشاد اللواء متقاعد عبد الرحمن محمد رفيع رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، بتنسيق القائمين على الدورات والبرامج الصيفية التي ينظمها المجلس، وذلك من خلال توحيد جهودهم وصهرها تحت مظلة العمل الاجتماعي التطوعي، والذي تتخذه الكشافة شعاراً لها، فقد أسهمت تلك الجهود في عملٍ مشترك يعزز مبادئ الانتماء والولاء والعمل التطوعي والهوية الوطنية في نفوس الشباب والناشئة.



جاء ذلك عقب إشراك مجموعة من طلاب الدورة الصيفية بشرطة دبي بعمل خدمي تطوعي بمبنى كشافة دبي، حيث أسهم هذا العمل في صقل مهارة الطلاب من خلال تسخير وقتهم وجهدهم بعمل تطوعي مجتمعي، ما يرسخ قيم الولاء في هذا الجيل.



وقال اللواء متقاعد عبد الرحمن رفيع، إن العمل التطوعي مهما كان حجمه أو شكله أو نوعه يُضيف للإنسان الرغبة بالبناء والتطور والمساهمة برفع اسم الإمارات عالياً، لا سيما وأن الإمارات تشهد حراكاً متسارعاً في العمل التطوعي، وإقبالاً متزايداً عليه، سواء من خلال الجمعيات الخيرية أو المبادرات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تحرص القيادة الرشيدة في الدولة على تطوير العمل التطوعي، ودفع الشباب على وجه الخصوص إلى الانخراط فيه.



من جانبه، ذكر العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بأن مركز حماية الدولي حرص هذا العام على تصميم برنامج متكامل للمنتسبين بالدورة الصيفية، فبالإضافة إلى شغل وقت الطلاب بأمور نافعة ومفيدة، فإن البرنامج يضيف أفكاراً ومبادئ تسعى لأن تكون منارة يهتدي بها الطلاب في مسيرة حياتهم المستقبلية، وأبرزها العمل التطوعي الذي نسعى لأن نغرسه في نفوس الطلاب من خلال تنفيذ بعض الأعمال الخدمية بالتعاون مع مفوضية كشافة دبي، والتي تعد الجهة الرائدة في هذا المجال.



يذكر أن شرطة دبي تنفذ هذا العام برنامجاً صيفياً في مراكز متفرقة، انتظم بها 870 طالباً، منهم 335 طالبة، موزعين على مراكز صيفية موزعة جغرافيا في إمارة دبي، وتتراوح أعمار المسجلين بالبرنامج الصيفي بين 12-18 سنة.



أصدقاء الدفاع المدني



ونظمت إدارة الدفاع المدني الفجيرة الدورة الصيفية «أصدقاء الدفاع المدني» في نسختها السادسة للعام الحالي وتستمر فعالياتها على مدى 3 أسابيع ‪ بمشاركة 51 منتسباً من طلاب المدارس، الهدف منها استثمار الإجازة الصيفية بقضاء وقت مفيد في صقل مهاراتهم وإكسابهم معارف جديدة في عمليات الدفاع المدني‬.



وأشار العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة، إلى أن دورة أصدقاء الدفاع المدني الصيفية تعد من البرامج الفاعلة التي تهدف إلى إشغال أوقات فراغ الطلبة أثناء الإجازة الصيفية، وذلك في إطار منهجي ومعرفي يتناغم تماماً مع استراتيجية وزارة الداخلية، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في احتضان طلبة المدارس خلال عطلتهم الصيفية والعمل على تنمية مهاراتهم في علم الإطفاء، وكيفية إخماد الحرائق، والتصرف السليم أثناء حدوث الحريق، وأهمية استخدام معدات السلامة، التي تندرج في إطار رفع الوعي المجتمعي بأهمية رجال الإطفاء في حفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعميق الانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز المشاركة الإيجابية في بناء الوطن.



تمكين



وأوضح الطنيجي أن الدورة تهدف إلى تمكين المشاركين من الاستفادة من العطلة الصيفية، من خلال اكتساب المهارات والمعارف والخبرات الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وعمليات الإخلاء، إلى جانب تدريبهم على التمارين الرياضية لزيادة اللياقة البدنية لديهم، حيث تضمنت الدورة الزيارات الميدانية والعملية التي يقترن فيها الجانب النظري بالعملي، الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا في تكوين شخصيات الطلبة، وتنمية روح المسؤولية لديهم، وبالتالي يكون تأثيرها إيجابياً على من حولهم من أفراد أسرتهم والمقربين لديهم، فيساعدون في استقرار المجتمع وحفظ أمنه والأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



صيفك على كيفك



وأطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، المعسكر الصيفي «صيفك على كيفك» في دورته الثامنة خلال الفترة من 14 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلة، بمشاركة 280 طالباً وطالبة من الفئة العمرية 9 وحتى 12 عاماً، بواقع 180 طالباً وطالبة بالمركز الرئيسي في منطقة الظيت، و100 طالب وطالبة بفرع الرمس، ضمن برنامج شامل لإكساب المشاركين المهارات الجديدة في المجالات العلمية والعملية من خلال ورش الابتكار والمحاضرات الوطنية والمجتمعية.



وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن انطلاق المعسكر في دورته الثامنة يستهدف تلبية احتياجات العائلات والطلبة المشاركين، وتنمية مهاراتهم لاكتشاف مواهبهم الإبداعية الخاصة واستثمارها خلال فترة الصيف بما يعود بالفائدة على المجتمع، وتحويل هواياتهم إلى أعمال حقيقية من خلال البرامج التي تم تصميمها بما يتوافق مع تطلعات وخطط دولة الإمارات المستقبلية.



وأشار إلى أن خريطة برامج المعسكر تركز على 6 مجالات علمية وعملية، وتتمثل في ورش وبرامج الابتكار وتطوير الذات، والتدريب للمجال التقني والعلمي، والمجال الرياضي، والثقافي الأدبي واللغويات، وبرامج الوطن والولاء، والأخلاق والدين.



باقة متكاملة



وأكدت منى أحمد المذكور مدير جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية فرع الرمس، أن انطلاق المعسكر الصيفي «صيفك على كيفك» في دورته الجديدة يقدم باقة متكاملة من الورش الابتكارية والخاصة بالذكاء الصناعي والروبوت، والحرف اليدوية الخاصة للجنسين، بالإضافة لتقديم دورة الكتابة باللغة الانجليزية ضمن أنشطة الجمعية في فترة الصيف للفئة العمرية من 13 إلى 15 عاماً، وتركز الدورة على تطوير وتحسين مهارات الطلاب والطالبات للكتابة باللغة الانجليزية، بالتعاون مع برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي.



وأشارت إلى أن برامج المعسكر تم تصميمها على أيدي خبراء ومتخصصين لتوفير بيئة مشجعة لتجديد نشاط الطلبة والطالبات، وتنمية قدراتهم من خلال باقة متكاملة من البرامج والفعاليات التعليمية والعملية والاجتماعية، تضم ورش التدريب الخاصة بالزراعة وإعادة التدوير ومحاضرات مهنة المستقبل، بالإضافة للرحلات التعليمية والترفيهية التي تستهدف أشهر المعالم في دولة الإمارات، كما تم تخصيص محاضرات لرفع الوعي الوطني والمجتمعي «عونك يا وطن» ومحاضرات «الرفقة الحسنة» والمهارات الحياتية.



مخيم الإلكتروروبوتيك



تقيم كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة المخيم الصيفي الإلكتروروبوتيك في الفترة من 14 إلى 18 من الجاري بمختبرات كلية الهندسة، ويهدف المخيم إلى معرفة أساسيات الهندسة الإلكترونية والتعرف على أنواع الأجهزة والقدرة على بناء وبرمجة الروبوت ضمن فريق عمل والمخيم مجاني لطلبة المدارس من الصف الثامن إلى الثاني عشر.ويأتي المخيم برعاية البروفيسور علي أبو النور مدير الجامعة.