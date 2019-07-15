«دو» تبني أكبر شبكة ألياف ضوئية للمنازل في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اتفاقية تعاون مع شركة «دو»، لبناء إحدى أكبر شبكات الألياف الضوئية للمنازل «FTTH» في إمارة عجمان.

ووقع الاتفاقية بالإنابة عن الدائرة، عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، فيما وقع بالإنابة عن شركة «دو»، أحمد علي بو رحيمة نائب الرئيس للعلاقات الحكومية لشركة «دو»، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد عبد الرحمن النعيمي: «إن الدائرة تسعى لتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات، بما يصب في مصلحة كل مواطن ومقيم بالإمارة، مبيناً أن الاتفاقية ستعود بنتائج إيجابية على جميع أفراد المجتمع، من خلال توفير بنية تحتية قوية للاتصالات، ودعم خدمة الاتصال بالألياف الضوئية، والتي تتميز بالسرعة المطلقة والاستخدام الآمن، فهدفنا توحيد جهودنا لتوفير كافة مقومات السعادة والرفاهية للجميع».

ومن جهته، أفاد أحمد علي بو رحيمة، بأن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لا تدخر جهداً لتبني كافة المبادرات البناءة، التي يمكنها أن تسهم في إنجاح المشاريع الرائدة، فضلاً عن كونها تشجع على الدوام توثيق العلاقات، وتعزيز عمل الجهات، من خلال منحها جميع التسهيلات المنشودة.

وبموجب الاتفاقية يتم منح شركة «دو» حق الوصول إلى ممرات الاتصالات المخصصة من قبل المانح في إمارة عجمان، وتشغيلها وفق الاشتراطات، والمعمول بها في إمارة عجمان، لتمكين الشركة من نشر البنية التحتية للشبكة، حفاظاً على ممرات الاتصالات. وبحسب الاتفاقية، تلتزم «دو» بإنشاء مكتب دائم في إمارة عجمان، يتوفر فيه كادر هندسي وإداري، ينجز جميع المعاملات وكافة الخدمات المقدمة في إمارة عجمان.