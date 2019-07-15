تطوير مرافق المشي وركوب الدراجات الهوائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مركز النقل المتكامل ونادي أبوظبي للدراجات اتفاقية تعاون بشأن تطوير مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالدراجات الهوائية، وتعزيز ثقافة التنقل المستدام والنشط وإبراز الانعكاسات الإيجابية التي يتركها على البيئة والمجتمع.

وقع الاتفاقية عن مركز النقل المتكامل، عبد الكريم عبد الرحيم الرئيسي مدير عام المركز، فيما وقعها عن جانب نادي أبوظبي للدراجات محمد خليل الحمادي المدير التنفيذي للنادي.

وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون وآليات التنسيق بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالخطة الرئيسية للمشي وركوب الدراجات الهوائية، وأفضل السبل لتحقيق أهداف الخطة التي تدعو إلى اعتماد المشي وركوب الدراجات الهوائية كوسيلة أساسية ومتعارف عليها للتنقل الشخصي في إمارة أبوظبي، بهدف بناء مجتمع أكثر صحة وسلامة واستدامة.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال عبد الكريم عبدالرحيم الرئيسي مدير عام مركز النقل المتكامل: «إن المركز يسعى من خلال التعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، إلى تحقيق عدة أهداف جميعها تصب في اتجاه واحد وهو خدمة أفراد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون ستدعم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الخاصة بممرات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية، بما يوفر بنية تحتية مناسبة وبيئة تنقل آمنة ومريحة للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية تعزز ثقافة ركوب الدراجات في الإمارة، وتشجع على استخدامها كوسيلة تنقل عملية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى كونها وسيلة رياضية وترفيهية، الأمر الذي يزيد من مستوى سعادة ورفاهية المجتمع، ويعزز من تجارب نمط الحياة الراقي والمستدام في إمارة أبوظبي.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين لتسهيل تطبيق السياسات الحالية بشأن الخطة الاستراتيجية الرئيسية للنقل في العاصمة أبوظبي، والعمل سوياً على تشجيع وتحفيز أسلوب عصري نشط وحيوي للعيش في الإمارة، لاسيما في ظل الخدمات الفنية والتقنية التي يوفرها نادي أبوظبي للدراجات في هذا الخصوص.

إضافة إلى ذلك يتعهد الجانبان بالعمل نحو تحقيق الخطط المستقبلية التي تتمثل في تكثيف التعاون والمشاركات في الفعاليات الترفيهية والحملات التوعوية ذات الصلة بالدراجات الهوائية واستخدامها، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات التي تلبي متطلبات واحتياجات مستخدميها في الفعاليات الترفيهية والحملات التوعوية ذات الصلة بالدراجات الهوائية واستخدامها.