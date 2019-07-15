«موارد الفجيرة الطبيعية» تطلق برنامج «قيض الخير»

المصدر: الفجيرة - وام

أنهت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية استعداداتها لإطلاق برنامج «قيض الخير» في المجالس المجتمعية اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الشهر الحالي عبر العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف الأطفال أقل من 12 عاماً، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والمجالس المجتمعية.

وتهدف الفعاليات التي تقام في مجالس «أوحله والسيجي وحبحب» المجتمعية إلى استثمار الإجازة المدرسية بسلسلة أنشطة تعزز في الطفل القيم الوطنية وقيم التسامح، وتنمي لديه روح الاستكشاف والإبداع والابتكار.

وقال المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: إن «قيض الخير» إحدى أهم مبادرات المؤسسة المجتمعية لفئة الصغار والطلبة، ويحظى برعاية واهتمام إدارة المؤسسة وفريق العمل المشرف على فعالياته، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال العامين الماضيين، والذي شهد حضوراً واسعاً من قبل الأطفال وذويهم.. مشيراً إلى أن الفعاليات تتناول عدة موضوعات كالتسامح في أعمال وأقوال ومواقف مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمهن المستقبلية في رؤية دولة الإمارات.