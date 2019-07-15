شرطة الفجيرة تنفّذ حملة أمّن بيتك قبل السفر

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة، حملتها الفصلية تحت شعار «أمّن بيتك.. قبل السفر» خلال إجازة الصيف، بهدف تعزيز الأمن والأمان والحد من سرقة المنازل ونشر ثقافة الحفاظ على ممتلكات أفراد المجتمع.

وأكد العقيد راشد حمد اليماحي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة أن حملة «أمّن بيتك.. قبل السفر» تسلط الضوء على حماية المساكن أثناء سفر أصحابها خلال فترة الصيف أو غيابهم عنها لفترة طويلة، الأمر الذي يسمح لأصحاب النفوس الضعيفة بالدخول إلى المنزل وسرقة المقتنيات الثمينة كالذهب والمجوهرات والأموال الموجودة، أو القيام بإتلاف المنزل في ظل غياب أصحابه.

وأوضح العقيد اليماحي وجود أسباب أخرى تسهل عملية السرقة، وهي عدم اتخاذ إجراءات السلامة الوقائية قبل السفر، والمتمثلة في تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وإخطار الجيران بملاحظة المنزل بين الحين والآخر.

وقال العقيد دكتور سعيد محمد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، إن أنشطة الحملة تتضمن بث الرسائل التوعوية المكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي ومنابر مصليات الإمارة.