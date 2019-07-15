يوم لتوظيف منتسبي الخدمة الوطنية في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً، يوماً مفتوحاً لتوظيف من أتم الخدمة الوطنية، بفندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، وذلك في إطار حزمة مبادرات أطلقتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية. وشددت الوزارة على أن شراكتها مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تتيح للمجندين الاستفادة من مبادرة الوزارة الرامية إلى تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر، التي تعد واحدة من البرامج الوطنية الذكية التي تدعم بقوة ملف التوطين في القطاع الخاص.

وسيشارك في الفعاليات نحو 14 شركة، فيما تقرر أن تنطلق فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف من الـ 10 صباحاً حتى الـ 4 عصراً.

عروض

وستقوم الشركات المشاركة بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل الذين يحضرون اليوم المفتوح، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم بين المواطنين الذين يجتازون المقبلات والشركات المعنية.

إرشاد

وتدير وزارة الموارد البشرية والتوطين أيام التوظيف المفتوحة من خلال 4 مراحل، تشمل مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن عمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن عمل من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن عمل اختيار فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن عمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.