دبي تستضيف 5 نوفمبر قمة عالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان

تستضيف دبي خلال الفترة 5 ـ 6 نوفمبر 2019 «القمة العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم»، تحت عنوان «لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم» بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وتقدم دبي نموذجاً متميزاً للمدن الصديقة لأصحاب الهمم، إذ لم يكن زخم النمو الاقتصادي القوي الذي اقترن اسمها به منذ عقود والنجاح الذي حققته كمركز عالمي للمال والأعمال، سبباً في انصرافها عن احتياجاتهم، ورعايتهم والاهتمام بمتطلباتهم، بل كان محفزاً لها على تضمينهم في قلب مسيرتها التنموية، وتوسيع دائرة مشاركتهم في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية وكذلك الرياضية، بمشاريع ومبادرات وبرامج عدة.

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