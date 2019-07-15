خليفة يصدر قانوناً بتأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

أهلية قانونية

ونص القانون على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتختص بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الطفولة المبكرة في الإمارة، ومراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالطفولة المبكرة ورفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية.

تعريف

وتعرف مرحلة الطفولة المبكرة على: «أنها المرحلة من بداية الحمل إلى سن 8 سنوات». كما منح القانون الهيئة الصلاحيات اللازمة لإدارة وتنفيذ المسائل المتعلقة بالطفولة المبكرة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة وكيفية تقديم الخدمات المتعلقة بها.

البحوث والدراسات

ويندرج تحت اختصاصات الهيئة إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال تطوير الطفولة المبكرة، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، واقتراح أفضل الحلول والتوصيات.

تهنئة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إدوارد فيليب رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية. أبوظبي - وام