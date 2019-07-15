بحث التعاون المشترك بين وزارتي دفاع الإمارات وأستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، ليندا رينولد، وزيرة الدفاع الأسترالية، بحضور آرثر ميلتون سبايرو، سفير أستراليا لدى الدولة، والوفد المرافق للضيفة.

ورحب الظاهري، خلال اللقاء، بالوزيرة الأسترالية، وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون الدفاعية والعسكرية، وتبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفد المرافق للوزيرة الأسترالية.