4.4 ملايين زائر لجامع الشيخ زايد الكبير خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من 4 ملايين و480 ألف ضيف من 249 جنسية، يمثلون قارات العالم من مختلف الفئات والأعمار، منهم 967150 مصلياً.

وتصدرت قارة آسيا عدد الزائرين بأكثر من مليون شخص، ثم قارة أوروبا بأكثر من 623 ألف زائر، تليها أمريكا الشمالية بما يقارب 95 ألفاً، ثم قارة أفريقيا بأكثر من 53 ألفاً، وتأتي بعدها قارة أمريكا الجنوبية بأكثر من 49 ألف زائر، ثم أستراليا بما يقارب 25 ألف زائر، تليها القارة القطبية الجنوبية التي بلغ عدد الزوار منها 2178 زائراً.

جنسيات الضيوف

وتعددت جنسيات ضيوف الجامع، حيث جاءت الهند على رأس قائمة الدول الـ 10 الأكثر حضوراً بواقع 392246 زائراً، ثم الصين بإجمالي 335530 زائراً، وجاءت بعدها روسيا بواقع 116467 زائراً، ثم ألمانيا بإجمالي 102285 زائراً، تليها فرنسا بواقع 74606 زائرين، فالمملكة المتحدة بإجمالي 63676 زائراً، فالولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 60209 زائرين، ثم باكستان بواقع 57185 زائراً، وجاءت بعدها إيطاليا بواقع 44787 زائراً، ثم الفلبين بإجمالي 43229 زائراً. وسجل شهر مارس أعلى نسبة توافد، حيث بلغ إجمالي الزوار 511227 زائراً، وتراوحت نسب ضيوف الجامع خلال النصف الأول من العام الجاري بين 82% من السياح، و18% من المقيمين.

وحظي العنصر النسائي بالنصيب الأكبر في أعداد مرتادي الجامع بنسبة 53%، في حين شكلت الفئة العمرية من 46 عاماً وأعلى، غالبية زوار الجامع من مختلف البلدان، فقد بلغت نسبة الزوار من هذه الفئة 31%.

وجبات الإفطار

وبلغ عدد الصائمين الذين تناولوا وجبات الإفطار في الجامع خلال شهر رمضان الماضي أكثر من 890 ألف شخص وأكثر من 33 ألف وجبة قدمها الجامع لعامة الناس بصورة أسبوعية خلال النصف الأول من عام التسامح 2019.

ووفر المركز لزواره خلال النصف الأول من العام 1726 جولة ثقافية، قدمها عدد من أخصائيي الجولات الثقافية المؤهلين، كما قدم المركز خدمة الدليل الإلكتروني، الذي يمنح الزوار فرصة الاستماع إلى تفاصيل عمارة الجامع وجمالياته، ويقدم بـ 11 لغة، وقد بلغ عدد مستخدميه 17329 زائراً.

تفاصيل

جذبت التفاصيل الهندسية البديعة والفريدة للجامع العديد من الجهات الإعلامية، المحلية والعالمية، إذ بلغ عدد طلبات التغطية الإعلامية أكثر من 76 طلباً.