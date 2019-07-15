ضاحي خلفان يطّلع على إنجازات مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الإنجازات التي تم تحقيقها في الإدارات والأقسام والوحدات التنظيمية التابعة لمكتب معاليه، حيث تم استعراض التقارير والإحصائيات حول ما تم إنجازه خلال العامين المنصرمين 2017-2018، وناقش معاليه مع الموظفين أساليب تطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء.

إشادة

وأشاد معاليه بمستوى أداء الموظفين، وبالإنجازات التي حققوها خلال العامين الماضيين، ووجههم باستمرار وضع الأفكار التطويرية والإبداعية التي تعمل على رفع مستوى الأداء، وترقى بالعمل إلى أعلى المستويات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وضم مدير المكتب، العميد أحمد المقعودي، والمقدم مبارك بوسمرة، مدير مركز تحليل المعلومات الأمنية، والمسؤول الإعلامي المقدم زيد الصابوني، والرائد عبدالله بورقيبة مدير إدارة السكرتاريا، والرائد محمد جمعة الصايغ، مدير إدارة متابعة المجالس واللجان، وعلي سهيل العيالي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من الموظفين.