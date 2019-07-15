أبوظبي تصنف 2253 شركة مقاولات ومكتب استشارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة التصنيف وقيد المهن في قطاع تخطيط المدن خلال النصف الأول من السنة الجارية أكثر من 2253 معاملة لخدمات تصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية عبر نظام «Meps» وتسجيل 2684 معاملة قيد مهندسين، عبر نظام «Smart Hub».

كما حققت إدارة التصنيف وقيد المهن 100% في إنجاز الخطة التحسينية لخدمات قيد المهندسين، وضمن هذا الإطار عقدت الإدارة 5 ورش اختبار قبول مستخدمي النظام لموظفي الإدارة لقياس فعالية الخدمات المقدمة إلى الجمهور، ونجحت في تفعيل 9 خدمات خاصة بنظام قيد المهندسين الجديد على نظام Smart Hub، وتفعيل خدمة قيد مؤقت للمهندسين غير المستوفين لمتطلبات معادلة الشهادة الهندسية بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات. على وتم استحداث 9 أنشطة اقتصادية في قطاع البناء والإنشاء بتصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارية الهندسية بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط العمراني والبلديات.

42 خدمة

انتهت الإدارة من تصميم واعتماد 42 خدمة خاصة بأنظمة تصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية الجديدة بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وإعداد وصياغة نموذج العقد الموحد لمشاريع الإسكان بين المقاولين والملاك، ونموذج آخر لمشاريع الإسكان بين مكاتب الاستشارات الهندسية وملاك الفلل.