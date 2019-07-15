تعزيز قنوات اتصال فعالة بين مجلسي شباب «الصحة» و«الداخلية»

المصدر: دبي - البيان

ناقش مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب مع مجلس شباب القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، سبل التعاون المشترك وتبادل الأفكار الخلاقة لتطوير آليات التنسيق وتقديم المبادرات الثنائية والوقوف على أهم التحديات ووضع الحلول الكفيلة لحلها، تحقيقاً لمتطلبات الأهداف الاستراتيجية للمجالس الشبابية في الدولة.

حضر اللقاء الذي انعقد مؤخراً بديوان الوزارة الدكتور سلطان الشريف رئيس مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب، والنقيب حميد عبدالله آل علي رئيس مجلس الشباب بالقيادة العامة للدفاع المدني وعدد من أعضاء المجلسين.

ورحب الدكتور سلطان الشريف بالوفد، مؤكداً على أهمية اللقاء لتعزيز التواصل الإيجابي وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير الأداء بمختلف المجالس الشبابية بالدولة، تأكيداً على ثقة القيادة الرشيدة بدور الشباب في التنمية المستدامة ومسيرة المستقبل، من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجالس الشبابية، وتعزيز قنوات اتصال فعالة بين الوزارات فيما يتعلق بالسياسات والبرامج الشبابية.

لافتاً إلى كفاءة وقدرات أعضاء المجلس لما يتميزون به من حس الإبداع والقدرة على التعلم والتعاون والعمل تحت الضغط والإيجابية والمرونة والتأثير على الغير. واستعرض الدكتور سلطان حزمة مبادرات وبرامج ومهام المجلس، وأبرز الخطط المستقبلية الرامية لتعزيز دور الشباب الريادي في الوزارة، لافتاً إلى أهم المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها .

من جانبه، استعرض النقيب حميد عبدالله آل علي، أهم المبادرات والبرامج التي أدرجها مجلس شباب الدفاع المدني في خطته ومنهجية العمل بين أعضاء المجلس حسب الاختصاصات والتوزيع في إدارات الدفاع المدني بجميع أنحاء الدولة، مع بيان التوجه الاستراتيجي للمجلس والأهداف حسب المستهدفات والمخرجات المراد تحقيقها، وخدمة المؤشرات الاستراتيجية في قطاع الدفاع المدني ووزارة الداخلية، واختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين المجلسين.