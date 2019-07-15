تعاون بين إسعاف دبي والمستشفى الأمريكي

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على ضمان استعدادها وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الحدث العالمي إكسبو 2020 واستمراراً لتفعيل التعاون والتنسيق المستمر مع شركائها من القطاع الخاص، كجزء من منظومة الرعاية الطبية المتكاملة، وقع خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اتفاقية تعاون مع المستشفى الأمريكي، يمثله الدكتور شريف ‏بشارة المدير التنفيذي للمستشفى، تهدف إلى التعاون في نقل الحالات المرضية والإصابات إلى المستشفى وفقاً للشروط والمعايير التي تتضمنها الاتفاقية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة ورفع الطاقة الخدمية للمؤسسة وتعزيز قدرتها لتقديم العناية بالمرضى.

وأكد المدير التنفيذي خليفة الدراي حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء سواء من الجهات الحكومية او المستشفيات الخاصة التي ترتبط باتفاقات تعاون مع المؤسسة في مجال نقل المرضى، وأوضح أن مصلحة المريض هي أهم ما يحكم العمل الإسعافي وما تحدده الظروف المحيطة من أولويات وأهمها سرعة الاستجابة ورغبة ذوي المريض أو المصاب لافتاً إلى التعاون الملموس مع المسؤولين في المستشفيين .