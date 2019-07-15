65 % نسبة إنجاز مشروع شاطئ الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع شاطئ الفجيرة 65 %، حيث يضم فندقاً ووحدات سكنية بمساحة 35 ألف متر مربع، ويتوقع إنجازه وتسليمه في مارس عام 2020 بحسب المهندسة مريم هارون رئيس قسم المباني في بلدية الفجيرة.

ويأتي المشروع ضمن الخطة التنموية في الإمارة، والتي تدعم حركة السياحة من خلال المساهمة في رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستقبال السياح.

ويضم المشروع فندقاً يضم 176 غرفة فندقية وأكثر من 100 موقف للسيارات، بالإضافة إلى 80 وحدة سكنية بجانب الفندق موزعة على 11 وحدة سكنية بمساحة 225 متراً مربعاً و45 وحدة سكنية بمساحة 175 متراً مربعاً و24 وحدة سكنية بمساحة 125 متراً مربعاً.

وقال محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: «إن المشروع يساهم في النمو الاقتصادي للإمارة من خلال تعزيز دور القطاع السياحي، مشيراً إلى أن البلدية تسخر كافة الإجراءات والتسهيلات لإنجاز المشروع بشكل متميز بالتعاون مع الشركات المنفذة».