فتح باب التسجيل لـ«المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية»

المصدر: دبي - البيان

أعلن المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن فتح باب التسجيل للمؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية والمقرر انعقاده في الفترة من 17 إلى 20 يناير 2020 في دبي.

سيناقش المؤتمر في نسخته الثامنة (علم الجينومات السريري)، وذلك من خلال خمسة محاور رئيسية: تحديد تسلسل الحمض النووي بتقنيات الجيل الجديد، أمراض التطور العصبي، الأمراض الاستقلابية، التشوهات الخلقية، الجينوميات السكانية وعلاقتها بالأمراض.

كما سيتم تخصيص اليومين الأوليين من المؤتمر لورشة عمل تناقش تحليل البيانات الجينومية لاكتشاف الجينات وتفسير متغيراتها، ويتم تنظيم هذه الورشة من قبل المركز العربي للدراسات الجينية بالتعاون مع المدرسة الأوروبية للطب الوراثي .

وصرح الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، «أن المركز العربي للدراسات الجينية يسعى دائماً إلى الجمع بين الخبرات المتنوعة المتعلقة بعلم الوراثة البشرية في العالم العربي من خلال تنظيم سلسلة المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية، آملين تسهيل البحوث المتعددة التخصصات».