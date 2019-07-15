83.6 % الإنجاز في الحي الإماراتي السكني بمدينة زايد

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تقدم سير العمل في مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية للحي الإماراتي السكني بمدينة زايد أبوظبي، المكون من 3 حزم هي 4 و3 وA2، والبالغ تكلفته الإجمالية أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 83.6%.

وكشف الطرفان عن إنجاز 74.5% من أعمال الحزمة الثالثة البالغ تكلفتها 979.8 مليون درهم، والتي تنفذ على مساحة قدرها 7.5 ملايين متر مربع، حيث يُتوقع الانتهاء من أعمال هذه الحزمة في الربع الأخير من العام 2020.

وأشار الجانبان إلى أن نسبة إنجاز أعمال الحزمة الرابعة بلغت 86%، وتنفذ على مساحة قدرها 5.1 ملايين متر مربع، وبتكلفة قدرها 739 مليون درهم، ويتوقع تسليم أعمال هذه الحزمة في الربع الثالث من العام 2020.

وتبلغ تكلفة الحزمة A2 ما يقارب 518.6 مليون درهم، تُنفذ على مساحة قدرها 766.5 ألف متر مربع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه الحزمة 89.7%، ويتوقع الانتهاء من أعمالها بنهاية العام الجاري.

ويخدم مشروع البنية التحتية للحي الإماراتي 2769 قطعة أرض سكنية، و9 مدارس، و37 مسجداً، و45 حديقة، و10 مراكز تجارية، و21 مرفقاً خدمياً واجتماعياً، متضمناً تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات.

أعمال المشروع

وتشمل أعمال المشروع معالجة التربة وإجراء أعمال التسوية لها، وتنفيذ طرق رئيسية وفرعية، إضافة إلى إنشاء وتركيب شبكات لنظام مياه الشرب، وتصريف مياه الأمطار، والصرف الصحي، والري، والغاز الطبيعي، ومكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وعبّارات الاتصالات، وغيرها.وأوضحت هيئة أبوظبي للإسكان أن المشروع ينفذ على مساحة تتجاوز 13.2 مليون متر مربع، بقيمة تبلغ أكثر من 2.2 مليار درهم .

رؤية

ويُنفذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها وتلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتفصيلاً، أوضحت شركة «مساندة» أن أعمال الحزمة الثالثة بدأ العمل على تنفيذها في شهر مارس من العام 2016، وتخدم 1583 قطعة أرض سكنية، و5 مراكز تجارية، و24 منطقة مساحات خضراء، و22 مسجداً، و3 مدارس، و11 مرفقاً خدمياً واجتماعياً، و114 قطعة أرض خدمية، بالإضافة إلى أرض حكومية.

وتتضمن أعمال الحزمة الثالثة تنفيذ طرق بطول 70.6 كيلومتراً، وشبكات لخطوط الصرف الصحي بطول 72.1 كيلومتراً، و83.5 كيلومتراً لتصريف مياه الأمطار، و89 كيلومتراً لمياه الشرب، و134 كيلومتراً لخطوط الاتصالات، و67 كيلومتراً لخطوط الغاز الطبيعي، و44.7 كيلومتراً مياه للري، إضافة إلى 90 محطة كهرباء.

مساحات

وأشارت «مساندة» إلى أن أعمال الحزمة الرابعة تخدم 1186 قطعة أرض، و5 مراكز تجارية، و21 منطقة مساحات خضراء وحدائق، و15 مسجداً، و6 مدارس، و10 مرافق خدمية واجتماعية، و113 قطعة أرض خدمية، بالإضافة إلى أرض مخصصة للاستخدام العام.

وتشمل أعمال الحزمة A2 تنفيذ 5 طرق رئيسة بأطوال تصل إلى 12.5 كيلومتراً، إلى جانب إنشاء شبكتي صرف صحي بطول 11.4 كيلومتراً، وتصريف مياه أمطار بطول 40.2 كيلومتراً، إضافة إلى محطة كهرباء وشبكات لخطوط الاتصالات بطول 27.2 كيلومتراً، والغاز الطبيعي بطول 10.3 كيلومترات، ومياه الري بطول 14.6 كيلومتراً.