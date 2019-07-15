«طرق دبي» تدشن 3 خطوط جديدة للحافلات 18 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تعتزم مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إطلاق 3 خطوط جديدة للحافلات العامة، وتطوّر خطوطاً أخرى في الـ 18 من يوليو الجاري، وذلك بهدف تعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة داخل إمارة دبي، بما ينسجم وحرص الهيئة المتواصل في تحقيق المزيد من التكامل مع محطات مترو دبي والنقل عبر المدن، واهتمامها المستمر في إسعاد الجمهور، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الحافلات العامة.

وتفصيلاً، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة: «إن الخطوط الـ 3 الجديدة للحافلات هي: الخط «77»، وينطلق من محطة مترو بني ياس ويمر بمبنى المطار «3» عبر ديرة سيتي سنتر إلى مبنى المطار «1»، وخط «F36»، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو، وينطلق من محطة مترو مول الإمارات ويمر بفندق أرجان عبر محطة مترو مول الإمارات والبرشاء جنوب إلى حديقة دبي للعلوم، والخط «E102» وينطلق من محطة مترو ابن بطوطة إلى محطة حافلات مصفح الشعبية في إمارة أبوظبي.

وستطور مؤسسة المواصلات العامة كذلك خطوطاً أخرى في الـ 18 من يوليو الجاري ومنها تحويل مسار الخط «50» المدينة العالمية، السوق الصيني «2»، بوابة الخيل «1» حيث سيتم تحويل المسار بعد المدينة العالمية باتجاه شارع المنامة.

والخط «J01» من محطة مترو مول الإمارات وقرية جميرا الدائرية، حيث سيتم تطوير هذا الخط من خلال توفير النقل في قرية جميرا الدائرية مروراً بالبرشاء جنوب، وسيتم تقديم خدمة النقل الحالية من خلال الخط «F36». كما سيتم تحويل مسار الخط «F32» من محطة مترو مول الإمارات، المدينة المستدامة، حيث سيتم توفير خدمة النقل في حديقة دبي العلوم من خلال الخط «F36».

والخط «F60» من محطة مترو الراشدية، بوابة داون تاون مردف، حيث سيتم تحويل الخط داخل مردف باتجاه مركز سيتي سنتر مردف من محطة مترو الراشدية. والتطوير الآخر سيكون من خلال تحويل الخط «367» بين منطقة الراشدية والمدينة العالمية عبر الورقاء ليمتد إلى واحة السيليكون عبر مدينة دبي الأكاديمية.

وأضاف مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن الهيئة تحرص كذلك على الاهتمام بمقترحات وآراء الجمهور من مختلف شرائح المجتمع فيما يتعلّق بتوسيع وتطوير شبكة المواصلات العامة، وتقوم المؤسسة بإجراء استطلاعات ميدانية يستطيع من خلالها مستخدمو وسائل المواصلات العامة من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، التي يستطيعون في الوقت نفسه إيصالها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة».