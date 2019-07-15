«كهرباء دبي» تتواصل مع المتعاملين عبر «واتساب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن توثيق حسابها على تطبيق «واتساب»، لتضيف بذلك قناة جديدة للتواصل مع المتعاملين، وتصبح أول جهة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على حساب موثق في منصة «واتساب بزنس».

وتعتمد الخاصية الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين من خلال «رماس» موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمتعاملين التواصل مع الهيئة على مدار الساعة وباللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق «واتساب» على الرقم (046019999).

خدمات ذكية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى دائماً إلى إثراء تجربة المتعاملين من خلال توفير خدمات ذكية تعتمد على أنظمة متطورة لتوفير تجربة حكومية فريدة تسهم في تحقيق سعادتهم عبر توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، باعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وجهودنا لدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.

منهج عمل

وتأتي الخاصية الجديدة للتواصل مع المتعاملين عبر تطبيق «واتساب»الموثق ضمن جهودنا لدعم مبادرة «دبي 10X»التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، حتى باتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين والتميز في الخدمات، في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأشار المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن إضافة «رماس» إلى تطبيق «واتساب» يؤكد سعي الهيئة لمواكبة آخر التطورات والاعتماد على أحدث التقنيات في مجال التواصل مع المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية، منوهاً إلى أن توثيق حساب الهيئة يعد من نتائج تعاونها مع إحدى الشركات الناشئة ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل.