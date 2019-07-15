محطة لتحلية المياه في أم القيوين بمليارين و200 مليون درهم

المصدر: أم القيوين - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنه سوف يبدأ العمل في إنشاء محطة لتحلية المياه في أم القيوين بقيمة مليارين و200 مليون درهم شاملة شبكة وخطوط المياه وبمساحة 250000 متر مربع، وستبدأ الإنتاج في 2021، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لمتطلبات الخطة الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي، حيث وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتسخير كافة إمكانيات الإمارة لتنفيذ المشروع دعماً لهذه الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق الاستدامة ودفع عجلة التنمية في الدولة.

وقالت الهيئة: «إن المشروع يساهم في تعزيز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036 وبرامجها الرئيسية وبما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار طويل الأجل في المناطق الشمالية، إضافة إلى توفير احتياجات المياه الكاملة للقطاع السكاني والتجاري والزراعي والصناعي، وستواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ رؤيتها التي تتوافق مع رؤية الحكومة الرشيدة في الاستمرار في تحسين البنية التحتية للمرافق الأساسية في الدولة ومنها مرفقا الماء الكهرباء والاستثمار فيهما وتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالتنمية المستدامة.

وبينت أن مطور المشروع بدأ أعمال الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية ومسح الأعماق والأثر البيئي للتأكد من عدم وجود تأثيرات للمشروع على الثروة البحرية، كما أن المطور بدأ في تحديد مواقع الدخول والخروج تمهيداً للبدء في أعمال تطوير المشروع الذي يشغل 250000 متر مربع. وتأمل الهيئة أن تبدأ الشركة التي سوف تنفذ المشروع بإنشاء محطة التحلية قريباً، على أن يبدأ إنتاج المياه المحلاة في عام 2021، وستقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتنفيذ شبكة مياه تشمل خطوط نقل رئيسية وخطوط توزيع وخزانات مياه ومحطات ضخ لتغطية كافة مناطق المناطق الشمالية، وتقدر التكلفة التقديرية لهذه المشاريع بحوالي 2 مليار درهم. كما أن الهيئة ستطرح قريباً منصات إحلال لشبكات المياه القديمة وإنشاء شبكات توزيع جديدة بهدف تخفيض نسبة الفاقد المائي إلى أقصى ما يمكن، وتقدر التكلفة التقديرية لهذه الشبكات بـ 200 مليون درهم.