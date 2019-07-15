شرطة رأس الخيمة تدشن زورقين جديدين للإنقاذ البحري

المصدر: رأس الخيمة - وام

دشنت شرطة رأس الخيمة زورقين جديدين للإنقاذ البحري مجهزين بأحدث التقنيات. حيث أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اهتمام وزارة الداخلية بتسخير الإمكانيات والموارد المتاحة كافة للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للجمهور، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.

وأضاف خلال تدشينه الزورقين الجديدين لفرع الإنقاذ البحري، أن هذين الزورقين سيمثلان بداية جديدة لمجال الإنقاذ البحري في الإمارة في ظل المميزات والتجهيزات الحديثة المزودين بها، والتي تتواكب مع احتياجات الفرع وطبيعة عمله في تأمين الشواطئ ومرتاديها، وتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ في الحوادث البحرية المختلفة.

وأشار إلى أن الزورقين الجديدين اللذين يبلغ طول كل منهما 38 قدماً وعرضهما 10 أقدام تم تجهيزهما في ورشة خاصة بمحركين من فئة الستة سلندرات قوة كل واحد منهما 300 حصان وبسعة cc4200، فيما تصل السرعة القصوى إلى 85 كيلومتراً في الساعة، مما يشكل قفزة نوعية مقارنة بمحركات الزوارق القريبة التي كانت سرعتها لا تتجاوز 35 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح أن تجهيزات الزورقين تشمل جهاز اتصال لاسلكي وراديو قنوات دولية ونظام ملاحة، إضافة إلى البوصلة وطفايات الحريق والرادار والسارية والرافعة، إلى جانب معدات الإنقاذ التي تشمل سترات وأطواق النــجاة ومعدات الإسعافات الأولية وأكسجين الطوارئ، كما تم إنشاء باب جانبي متحرك للزورقين لتسهيل عمليات الإنقاذ عند وقوع الحوادث البحرية .