الجهات الإعلامية لها الحق في تنفيذ مبادرات للتوعية

المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

منحت اللجنة الوطنية للانتخابات، الجهات الإعلامية الحق في تنفيذ مبادرات للتوعية بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتشجيع على ضرورة مشاركة المواطنين فيها، وبإمكان الجهات الإعلامية الاستعانة بالمشاهير للتعريف بالعرس الوطني الانتخابي.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات: «من حق المؤسسات الإعلامية بث ونشر حملات إعلامية، تعتمد على كوادر ووجوه إماراتية معروفة ومشهورة في مجالها، للتعريف بإنجازات المجلس الوطني كل في مجال عمله، من خلال أفلام ترويجية قصيرة يتم بثها عبر مختلف الوسائل، وذلك باعتبار وسائل الإعلام الأقدر على محاكاة الناس والتأثير فيهم، وحثهم على المبادرة بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال إلقاء الضوء على ما قام به المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه وحتى اللحظة».

ولفتت إلى أن خطتها الترويجية التي أعدتها اللجنة لهذا العام لن تتضمن الاستعانة بمشاهير كما كان معمولاً به في الدورات السابقة، موضحة بأنه سيتم ترك المجال أمام المؤسسات الإعلامية للمشاركة في نشر التوعية عبر بثها لمثل هذه المواد الإعلامية التي يتم فيها الاستعانة بمشاهير وممثلين معروفين.

وشددت على ضرورة أن تحرص المؤسسات الإعلامية في حملاتها على التعريف بإنجازات المجلس الوطني الاتحادي وإلقاء الضوء على مختلف جوانب التنمية المستدامة الشاملة التي يقوم بها المجلس مثل: التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وأداء المجلس المتميز والتعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة، وذلك بهدف ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين، مؤكدة أن المجلس يساهم كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الـ 5 بشكل فاعل في مسيرة التطور وعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود اللجنة الوطنية في فتح المجال أمام المؤسسات الإعلامية للمشاركة بفعالية في انتخابات المجلس عبر نشر وبث مواد إعلامية، تسهم في تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، مشددة بأن المجلس دأب على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة.