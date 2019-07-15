قاضي استئناف بمركز فض المنازعات الإيجارية يؤدي اليمين القانونية

المصدر: دبي - وام

أمام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أدى قاضي الاستئناف الجديد في مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليمين القانونية.

وأقسم القاضي علي حسيني علي بدر على أن يحكم بين الناس بالعدل، وأن يحترم القوانين ويؤدي مهمته بأمانة وإخلاص، وأن يلتزم سلوك القاضي الشريف.

وتمنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، للقاضي التوفيق في المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليه من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين الناس كافة دونما تمييز، وترسيخ مبدأ التسامح بين المتخاصمين.

حضر مراسم أداء اليمين التي جرت بدبي ظهر أمس، سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والقاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.