رئيس وزراء كيرلا الهندية يشيد بمواقف الإمارات الإنسانية

المصدر: كيرلا - وام

أشاد بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية بمواقف دولة الإمارات الإنسانية ومبادراتها التنموية في بلاده، معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولشعب دولة الإمارات على وقوفهم وتجاوبهم مع المتضررين من أزمة السيول والفيضانات التي تعرضت لها ولاية كيرلا العام الماضي.

كما أشاد بالمبادرات التنموية التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة لإعمار المناطق المتأثرة من السيول والفيضانات.

جاء ذلك خلال توقيع هيئة الهلال الأحمر وحكومة ولاية كيرلا مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الهيئة بتمويل وبناء وحدات سكنية للمتأثرين ومركز للأمومة والطفولة في الولاية بقيمة 10 ملايين درهم.

وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر الإماراتي فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي رئيس وفد الهيئة الذي يزور الهند حالياً، فيما وقعها من الجانب الهندي يو في جوس المدير التنفيذي لهيئة لايف ميسيون.

وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون بين الجانبين لإنجاز المشاريع بالصورة التي تلبي تطلعاتهما في تحقيق استقرار الأسر الهندية التي تضررت وفقدت منازلها بسبب السيول والفيضانات التي شردت حوالي مليون و400 ألف شخص.

وفي تصريح صحافي بهذه المناسبة أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن هذه المشاريع الحيوية يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحظى باهتمام كبير من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الذي يتابع الأوضاع الإنسانية التي خلفتها كارثة الفيضانات، وتداعياتها على حياة الأشقاء في الهند.

وقال إن سموه على اطلاع بالبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها في ولاية كيرلا للحد من معاناة السكان المحليين هناك، كما تابع في السابق العمليات الإغاثية العاجلة التي نفذتها الهيئة للمتضررين خلال أزمة الفيضانات، والجهود التي بذلتها لدرء آثارها.