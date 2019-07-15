انخفاض طفيف في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 17:34 والجزر الثاني عند الساعة 07:25.